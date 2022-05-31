31 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Итоги переписи помогут скорректировать планы социально-экономического развития страны. Но уже сейчас ясно, что предстоит более активная работа по пространственному развитию наших производительных сил, тяжелой промышленности, машиностроения, развития транспортных магистралей, авиасообщения.

Владимир Зорин, , 19:53 — REGNUM Опубликованы первые, предварительные итоги Всероссийской переписи населения в сроки, которые планировались ранее — это важно, это значит, что работа идет в плановом порядке, с серьезным анализом и перепроверкой имеющихся данных.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Главное, что сразу может отметить читатель — рост численности постоянно проживающих в России на 1,4%. Эта, безусловно, позитивная информация требует уточнения, за счет каких ресурсов такое произошло. Последующие публикации позволят глубже проанализировать данный результат. Но предварительно можно сказать, что в основном это миграционный прирост. В Россию приезжали главным образом граждане стран бывшего СССР. По данным текущей статистики (расширенные сведения по переписи будут позже), за период с 2011 по 2020 годы наибольший миграционный прирост происходил за счет выходцев с Украины (+649 539), Казахстана (+326 683) и Таджикистана (+310 532).

В первой информации об итогах переписи сенсаций нет. В целом подтверждаются прогнозы демографов по потокам внутренней миграции населения, численному составу и так далее. Четче выражена разновекторность миграционных потоков: численность населения увеличилась в 28 субъектах Российской Федерации. Ожидаемо возросла доля городского населения, но этот процесс идет более медленно, чем ранее предполагалось экспертами.

Питер Брейгель Старший. Перепись в Вифлееме. 1566

Стало больше мегаполисов, городов-миллионников — население сосредотачивается около центров экономической жизни, промышленного развития, и это тоже закономерный процесс. Сразу четыре российских города — Краснодар, Красноярск, Пермь и Воронеж — пополнили клуб городов-миллионников. Теперь в стране 16 городов, численность населения которых составила более одного миллиона человек.

Получение статуса города-миллионника открывает новые перспективы с точки зрения развития социальной и транспортной инфраструктуры. Например, от количества населения зависит участие города в государственных и иных программах и проектах. На численность населения городов смотрит и крупный бизнес, разрабатывая планы развития. От официального количества населения (а оно определяется именно по переписи) отталкиваются для обоснования строительства социальных объектов — школ и больниц, а также дорог и инженерных сетей.

При этом увеличение числа городов-миллионников является позитивным явлением, так как расширяет возможности экономического роста территорий с точки зрения развития не добывающей, а перерабатывающей промышленности, технологических отраслей, машиностроения и тому подобного. То есть идет ускорение научно-технического прогресса в стране.

Перепись показала, что в России продолжается процесс урбанизации. В 2010 году 74% россиян жили в городских населенных пунктах, 26% — в сельских. Теперь пропорция немного изменилась — 75% к 25%. И нет ничего удивительного в том, что значительно возросла численность центральных регионов — Москвы и Санкт-Петербурга с областями. Это центры деловой активности, здесь высокий уровень развития инфраструктуры — транспортной, социальной, культурной. Но пополнение в списке городов-миллионников говорит и о том, что развиваются и становятся центрами притяжения не только две столицы.

Юрий Пименов. Район завтрашнего дня. 1957

К сожалению, данные переписи свидетельствуют, что не удалось существенно повлиять на темпы обезлюдивания наших окраин, хотя этот процесс замедлился. Кроме того, уменьшилась численность некоторых регионов нашей страны — только в 28 субъектах Российской Федерации жителей стало больше. Тенденция к сокращению населения целого ряда регионов потребует серьезного анализа.

Итоги переписи говорят также о том, что использование цифровых технологий, которое стало более масштабным, чем в прошлые годы, продемонстрировало свою эффективность с точки зрения ускорения процесса обработки имеющихся данных.

Как всегда, итоги переписи помогут скорректировать планы социально-экономического развития страны. Но уже сейчас ясно, что предстоит более активная работа по пространственному развитию наших производительных сил, тяжелой промышленности, машиностроения, развития транспортных магистралей, авиасообщения.

Особо интересны данные о демографии, рождаемости, национальном составе, владении языками, миграции, коренных малочисленных народах — все эти данные будут выпускаться ежемесячно, и эксперты с нетерпением ждут этих таблиц. Словом, мы получили коллективную фотографию наших современников, и предстоит ее серьезное изучение и обсуждение. Главное, не делать скоропалительных выводов.