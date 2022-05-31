Санкт-Петербург, , 17:55 — REGNUM На Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Петербурге началось сезонное дежурство мотогруппы МЧС России — бойцов Специализированной пожарно-спасательной части ФПС Санкт-Петербурга на пожарно-спасательных мотоциклах. Об этом сообщили 31 мая в пресс-службе управляющей компании ЗСД.

Бойцы МЧС России на пожарно-спасательных мотоциклах nch-spb.com

Основная задача спасателей на мотоциклах — оперативное реагирование в случае возгораний автотранспорта и ДТП. Для этого мотоциклы бойцов укомплектованы электромеханическим гидравлическим инструментом для деблокирования пострадавших в ДТП, порошковыми огнетушителями, ранцевой установкой пожаротушения, а также другими необходимыми инструментами.

«Бойцы МЧС на мотоциклах обеспечивают максимально оперативное прибытие к месту происшествия в условиях высокой плотности транспортного потока даже в случае формирования затруднения движения из-за блокировки полос аварийным транспортом», — пояснили в пресс-службе.

Добавим, что сотрудники мотогруппы, кроме общей спасательной подготовки, дополнительно обучены экстремальному и контраварийному вождению.

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