31 мая 2022 | Время чтения 4 мин

В августе 2012 года патриарх Кирилл и тогдашний президент Конференции католического епископата Польши архиепископ Юзек Михалек подписали совместное обращение, сделав попытку примирить польский и русский народы. Печально, что десять лет спустя разговор среди польских католиков идет лишь о том, чтобы не поддаться «искушению ненавидеть русских». Но хоть кто-то решился об этом сказать.

Станислав Стремидловский, , 19:51 — REGNUM Правящий архиепископ Варшавы кардинал Казимеж Ныч пригласил католических и православных поляков и украинцев совместно отпраздновать 5 июня День благодарения в столичном костеле Провидения Божия. «Говоря о войне на Украине, кардинал Ныч сказал, что перед всем обществом стоит долгосрочная задача оказания «мудрой и систематической помощи», а также «интеграции наших украинских братьев и сестер», — сообщает Katolicka Agencja Informacyjna. — Он также предостерег от того, чтобы поддаваться усталости и унынию, и призвал отказаться от ненависти и попыток пробудить демонов прошлого. «Пусть мы не поддадимся искушению ненавидеть русских, чей лидер развязал жестокую войну», — призвал варшавский владыка».

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Кардинал Ныч (сс) Lukas Plewnia. polen-heute.de

Заступиться за русских, пусть и в такой форме, — это по нынешним временам в Польше практически подвиг. В том числе для польских католиков. Руководство Конференции католического епископата Польши во главе с архиепископом Станиславом Гондецким сегодня сосредоточено исключительно на Украине и украинцах. Епископат разрабатывает тему примирения польского и украинского народов. Гондецкий в этой связи тепло отзывается о правительствах двух стран, которые работают над данным вопросом. Польша кует железо, пока горячо, рассчитывая за относительно короткие сроки снять все исторические напряженности. В какой-то степени польские политики, экспертное и медийное сообщества, церковная среда даже забегают вперед своих украинских визави, стараясь, насколько только это возможно, замолчать события, которые раньше поднимались на поверхность. В частности, это касается Волынского геноцида 1943 года, когда отряды украинских националистов вместе с «мирными» украинскими гражданами вырезали около 100 тысяч поляков. Что касается России, то к ней ненависть зашкаливает. Как написала на днях британская газета The Guardian со ссылкой на исследования Alliance of Democracies, Польша возглавила список стран с наиболее негативным отношением к России (чистый негатив — 87%), опередив даже Украину (80%).

Такие данные показывают, что поляки всё же поддались «искушению ненавидеть русских». И, судя по всему, это беспокоит варшавского кардинала. Стоит напомнить о его частном визите в Россию, который состоялся в сентябре 2019 года. Ныч тогда побывал на Красной площади, заглянул в музеи Кремля и Третьяковскую галерею, присутствовал на обеде и ужине в его честь в архиепархии Матери Божией в Москве, высказал интерес к посещению Сергиева Посада с его знаменитой Троице-Сергиевой лаврой. Необычным было то, что его приняли патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион. Договоренность о встрече была достигнута заранее, причем свое согласие на нее руководство РПЦ дало очень быстро. В ходе беседы с патриархом Кириллом в Даниловом монастыре, как передавал портал Варшавской митрополии, «сердечная и дружеская встреча дала возможность поднять актуальные пастырские темы и подчеркнуть важность отношений между нашими Церквами». Также «было отмечено, что в построении отношений между нашими народами большую роль должны сыграть обе Церкви: Русская православная церковь и Католическая церковь в Польше».

Возможно, что эти воспоминания стали для варшавского кардинала одним из мотивов высказаться так, как он высказался. Но нельзя забывать и о том, что Ныч в принципе имеет репутацию либерального епископа, за что его не любят в польской консервативной католической среде и приписывают ему симпатии к оппозиционной партии «Гражданская платформа». Однако если «либерализм» кардинала в политическом контексте заключается в нежелании поддаваться антироссийским настроениям, то такое можно только приветствовать. Не исключено также, что Ныч тонко чувствует настроения Святого престола, отказывающегося включиться в кампанию шельмования России, обращает внимание на позицию Берлина и Парижа, которые по-прежнему ведут диалог с Москвой. Наконец, он может понимать, что попытки ряда польских сил исключить Россию из европейского пространства политическими, экономическими или военными средствами обречены на провал. Польша и Россия были и будут соседями, которым придется договариваться друг с другом. И в этой связи вспоминается, как в августе 2012 года патриарх Кирилл и тогдашний президент Конференции католического епископата Польши архиепископ Юзеф Михалек подписали совместное обращение, сделали попытку примирить польский и русский народы. Как отмечало тогда одно из польских изданий, призыв, «что «каждый поляк в каждом россиянине и каждый русский в каждом поляке должен видеть брата», означает, что антироссийские настроения перестали быть признаком польского патриотизма».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель Польской епископской конференции митрополит Юзеф Михалик. Подписание Совместного послания народам России и Польши © С. Власов. patriarchia.ru

Печально, что десять лет спустя разговор среди польских католиков идет лишь о том, чтобы не поддаться «искушению ненавидеть русских». Но хоть кто-то решился об этом сказать. Так что в будущем варшавский кардинал Ныч может оказаться среди тех немногих поляков, с которым будут говорить в России. Это Польше еще пригодится.