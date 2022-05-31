Чебоксары, , 17:50 — REGNUM В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины, сжегшего заживо знакомую. Жителю деревни Челкасы Аликовского района предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью, совершенное общеопасным способом), сообщает СУ СКР по Чувашии.

Пожар © ИА REGNUM

По версии следствия, вечером 7 августа 2021 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился вместе с 30-летней знакомой в предбаннике бани, расположенной на территории его домохозяйства. На почве возникшей ссоры он решил расправиться с женщиной. Взяв из амбара 10-литровую канистру с бензином, мужчина облил лежавшую на диване женщину, а также вход в предбанник и поджег его. Женщина скончалась на месте происшествия. Злоумышленник был задержан и заключен под стражу.

«Его причастность к инкриминируемому деянию подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, в том числе его собственными показаниями, показаниями свидетелей, заключениями медицинских, химических, пожарно-технической и других судебных экспертиз, а также иными материалами дела. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, оснований для признания обвиняемого невменяемым не имеется», — говорится в сообщении СУ СКР.

Уголовное дело направлено в Верховный суд Чувашии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии вынесен приговор чебоксарцу, который убил и расчленил тело своего отца, выбросив части трупа в пруд.

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