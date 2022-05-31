Санкт-Петербург, 31 мая, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Готовность спортивных объектов для проведения III Всемирных курсантских игр оценил статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ Николай Панков в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Министерство обороны России Совещание организационного комитета по подготовке и проведению III Всемирных курсантских игр

«Право проведения третьих Всемирных курсантских игр Международным советом военного спорта оставлено за нашей страной. Мы впервые принимаем у себя данные соревнования. Игры приобретают особую значимость для укрепления доверия и партнерства между государствами», — заявил Панков.

В ходе рабочей поездки на территории Санкт-Петербургского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Минобороны РФ» Панков провел совещание организационного комитета по подготовке и проведению курсантских игр. Также замминистра проинспектировал уровень оснащения учебно-материальной базы 56-го гвардейского центра подготовки и учебного центра Военного института физической культуры Минобороны РФ.

Отмечается, что основной площадкой игр станет Военная академия связи им. С. М. Буденного, в которой разместят 1500 участников, включая тренеров, врачей и журналистов. Соревнования пройдут на территории Военного института физической культуры и на спортивных объектах ЦСКА в Санкт-Петербурге. Церемония открытия состоится на Соборной площади Государственного музея истории Санкт-Петербурга 5 августа.

Программа игр включает состязания по семи видам спорта: военное пятиборье, лёгкая атлетика, плавание, волейбол, спортивное ориентирование, стрельба и летний биатлон.

Решением Совета директоров CISM (Международный совет военного спорта) от 22 февраля 2018 года Россия получила право проведения Всемирных курсантских игр 2020 года. Позже соревнования были перенесены на 2022 год.

Как сообщалось, представительница сборной Вооружённых сил России, парашютистка Влада Кривенко, стала лучшей спортсменкой года по версии CISM.