Москва, , 17:49 — REGNUM Во вторник, 31 мая в Москве состоялось подведение итогов пятого, юбилейного сезона студенческой олимпиады «Я — профессионал» — одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

В 2021/2022 учебном году олимпиада проходит в пятый раз. О подведении итогов соревнования было объявлено в ходе пресс-конференции.

Олимпиада прошла по 72 направлениям — от журналистики до робототехники. Состязания традиционно включают в себя два этапа: отборочный и заключительный. Организаторы отмечают, что количество участников заключительного этапа выросло по сравнению с прошлым сезоном с 15 170 до 16 917. Выросло и количество дипломантов. Если в четвертом сезоне их было 3881, то в пятом дипломантами стали 4082 участника из 380 вузов. Из них 140 — золотые медалисты, 187 — серебряные, 231 — бронзовые, а также 1282 победителя и 2242 призера.

Поздравляя дипломантов олимпиады, министр науки и высшего образования Валерий Фальков отметил, что конкурс повышает престиж региональных российских университетов. С этого года одним из критериев попадания вуза в известный в профессиональном сообществе рейтинг RAEX стало участие студентов в олимпиаде «Я — профессионал». В него вошли 136 университетов, 29 из которых являются организаторами олимпиады.

«Перед российской системой высшего образования Президентом нашей страны поставлена задача — дать возможность региональным вузам развиваться наряду со столичными. Поэтому приоритетная задача для Министерства науки и высшего образования — создавать условия для развития науки и образования в разных субъектах Российской Федерации. Конкурс «Я — профессионал» этому способствует. Победители олимпиады с удовольствием включаются во внутрироссийскую мобильность и поступают в другие вузы. Это создает хорошее взаимодействие между разными университетами. И чем больше вузов будут включаться в эту работу, тем больше появится возможностей для студентов», — сказал глава Министерства образования и науки России Валерий Фальков .

«Наши участники — талантливые, интересные и неравнодушные люди. Мы стараемся поддерживать их инициативы и начинания. Поэтому в этом году на олимпиаде появилось нововведение: участники некоторых профильных проектов платформы «Россия — страна возможностей», которые являются студентами, смогли попасть сразу на заключительный этап олимпиады, пропустив онлайн-отбор. Чтобы реализовать эту идею, мы перед стартом сезона определили 12 направлений «Я — профи» и пять конкурсов платформы: международный инженерный чемпионат CASE-IN, хакатоны и лекции по искусственному интеллекту, Кубок «Управляй!», а также конкурсы «Мастера гостеприимства» и «Цифровой прорыв». Новой возможностью воспользовались 170 участников, которые вышли в заключительный этап олимпиады благодаря своим предыдущим успехам. Из них 11 стали дипломантами, а двое — медалистами. Кроме того, многие победители «Я — профи» и других проектов платформы «Россия — страна возможностей» имеют возможность отправиться в бесплатные путешествия по России. Им доступно участие в программе развития туризма «Больше, чем путешествие». И таких путешественников уже 19 180 человек, в том числе 591 представитель «Я — профи». Совсем скоро дипломанты пятого сезона олимпиады тоже смогут бесплатно побывать в разных уголках нашей большой страны», — сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров .

Основные итоги юбилейного сезона подвела руководитель олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара.

«Юбилейный сезон во многом особенный, в том числе в формировании топа по числу дипломантов. Традиционно у нас первые места занимают «Математика» и «Лечебное дело и педиатрия». Далее картина в пятом сезоне меняется: «Психология», «Юриспруденция», «Дизайн» и «Экология» — это модные направления, популярные среди молодежи. Направление «Управление персоналом» входило в топ-10 лишь в третьем сезоне, сейчас оно на седьмом месте по количеству дипломантов. «Фармация», «Педагогическое образование (основное)» и «Востоковедение» в топе оказались впервые за 5 лет! Есть изменения и в топе регионов по количеству дипломантов. Впервые в топ-10 появляется Самарская область — регион одного из наших вузов-организаторов — Самарского университета. Второй раз появляется Красноярский край — благодаря появлению вуза-организатора — Сибирского федерального университета. Тенденция роста количества дипломантов из регионов только радует. Кроме того, в пятом сезоне олимпиада объединила ребят из разных точек земного шара. Все они учатся в российских вузах, но приехали к нам из 37 стран — более 600 участников. Из них 100 юношей и девушек стали дипломантами проекта. А за все время существования олимпиады в ней приняли участие более 5000 иностранных студентов из 79 стран мира. Наша олимпиада растет и меняется вместе со своими участниками, и я уверена, что дальше нас ждет успех, и она продолжит развиваться», — рассказала Валерия Касамара .

Ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов заметил, что академическое сообщество проявляет все больше интереса к состязаниям. Он подчеркнул, что в этом году впервые появились дипломанты из 44 новых вузов, 37 из которых — не из Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, впервые за 5 лет проведения олимпиады к числу регионов с участниками-дипломантами присоединились Мурманская и Магаданской области.

«Хочется отметить, что в целом число университетов, чьи студенты занимают призовые места, а также ротация вузов, представленных дипломантами и медалистами, увеличились. Если в 2020 году высокие результаты на олимпиаде продемонстрировали студенты из 335 вузов, в 2021-м — из 348, то сегодня мы видим дипломантов в 380 вузах. Мне, конечно, приятно сообщить, что в этом году Высшая школа экономики на первом месте и по общему числу медалей, и по олимпийскому зачету. Кроме того, впервые для себя Университет ИТМО занял второе место в олимпийском зачете за счет одного участника — Захара Яковлева, который взял рекордное количество медалей — 7. Университет ИТМО по числу медалей впервые обошел МГУ им. Ломоносова, который традиционно ранее в рейтинге занимал первое или второе место», — рассказал Никита Анисимов.

Однако стоит заметить, что завершился лишь соревновательный этап сезона. Далее дипломантов ждут стажировки в профильных компаниях.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сообщил: «Ежегодно дипломанты олимпиады получают доступ к закрытой базе карьерных предложений, и число стажерских позиций, предлагаемых партнерами олимпиады, растет. Если в 2019 году мы начинали с 330 вакансий, в 2020-м их стало 338, а в 2021 — уже 1195. В пятом сезоне карьерный портал начнет свою работу летом, но еще до старта участникам олимпиады было предложено уже 370 вакансий. Центр развития карьеры олимпиады помогает студентам не только искать вакансии, но и успешно проходить отбор на стажировки, и за два годы работы сервиса карьерных консультаций было проконсультировано более 970 дипломантов. Эта работа является крайне важным звеном подготовки молодых специалистов к выходу на рынок труда».

Он также отметил, что самыми популярными работодателями среди участников традиционно являются Сбер, Яндекс, Госкорпорация «Росатом», РСХБ-страхование, ПАО «РЖД», Банк ВТБ, АО «Газпромбанк», ПАО «Полюс», Трубная металлургическая компания.

Технологическим партнером олимпиады на протяжении пяти лет является компания Яндекс.

«В этом году пришло более 600 тысяч регистраций на олимпиаду, а за все время партнерства на платформе было обработано свыше 2 миллионов решений. Большинство соревнований проходят на онлайн-платформе Яндекс Контест, благодаря чему студенты со всех уголков России могут принять участие в олимпиаде на равных условиях. К новому сезону мы сделали несколько важных технологических улучшений. Для нас «Я — профессионал» — важный проект, мы рады поддерживать олимпиаду и с нетерпением ждем шестой сезон. Всем ребятам, которые примут участие в соревнованиях в новом учебном году, я желаю удачи. Возьмите максимум от этого опыта и стремитесь к вершинам!», — рассказал директор по развитию образовательных проектов компании «Яндекс» Сергей Бражник .

В подведении итогов пятого сезона олимпиады также приняли участие дипломанты прошлых лет. Они поделились своими историями успеха и рассказали о впечатлениях от участия в олимпиаде «Я — профессионал».

Александра Леднева стала самой молодой участницей в истории олимпиады — девушка поступила в Московский физико-технический институт в 15 лет, а в «Я — профи» приняла участие в 16, став серебряной медалисткой по направлению «Электроника, радиотехника и системы связи». Несмотря на возраст, при выполнении заданий отборочного этапа Александра не волновалась. В будущем девушка хотела бы продолжать принимать участие в «Я — профи» и пробовать больше интересных направлений.

Софья Евсеева стала победительницей пятого сезона по направлению «Бизнес-информатика». Участвуя в олимпиаде, девушка хотела посмотреть, как знания, которые дают в университете, можно применить на практике. Кроме того, благодаря состязаниям она познакомилась с большим количеством отзывчивых и интересных ребят, проверила себя с помощью решения кейсов, стала частью большого олимпиадного сообщества «Я — профи». Также студентке предложили попробовать себя в качестве наставника от олимпиады «Я — профессионал» для первокурсников конкурса «Большая перемена». Предложение было для Софьи интересным, она увидела в этом новый опыт и возможность передать свои знания. Девушка считает, что для первокурсника важна возможность в любой момент написать своему наставнику, чтобы уточнить непонятные моменты, связанные со студенческой жизнью, получить взгляд со стороны на тот или иной вопрос. Сегодня девушка заканчивает магистратуру Санкт-Петербургского государственного университета и работает в ПАО «Газпромнефть» над проектом по развитию навыка грамотной работы с данными (data literacy) у сотрудников.

Куок Тхинь Чан семь лет назад учился по направлению «Ядерные технологии» в Университете науки в городе Хошимин, Вьетнам. Там он узнал про квоту Министерства Вьетнама на обучение в России, подал заявку и поступил в российский вуз. Обучение в России было его мечтой. Сейчас молодой человек обучается в магистратуре НИУ МЭИ по специальности «Теплоэнергетика и теплотехника». К олимпиаде Куок Тхинь готовился усиленно и в итоге смог стать победителем по профильному направлению «Теплоэнергетика и теплотехника».

Дипломанты пятого сезона олимпиады получат призы: льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов, и возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Сильнейшие участники олимпиады — бронзовые, серебряные и золотые медалисты — также получат денежные премии от 100 до 300 тысяч рублей.