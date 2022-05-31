Москва, 31 мая 2022, 17:49 — REGNUM Во вторник, 31 мая в Москве состоялось подведение итогов пятого, юбилейного сезона студенческой олимпиады «Я — профессионал» — одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.
В 2021/2022 учебном году олимпиада проходит в пятый раз. О подведении итогов соревнования было объявлено в ходе пресс-конференции.
Олимпиада прошла по 72 направлениям — от журналистики до робототехники. Состязания традиционно включают в себя два этапа: отборочный и заключительный. Организаторы отмечают, что количество участников заключительного этапа выросло по сравнению с прошлым сезоном с 15 170 до 16 917. Выросло и количество дипломантов. Если в четвертом сезоне их было 3881, то в пятом дипломантами стали 4082 участника из 380 вузов. Из них 140 — золотые медалисты, 187 — серебряные, 231 — бронзовые, а также 1282 победителя и 2242 призера.
Поздравляя дипломантов олимпиады, министр науки и высшего образования Валерий Фальков отметил, что конкурс повышает престиж региональных российских университетов. С этого года одним из критериев попадания вуза в известный в профессиональном сообществе рейтинг RAEX стало участие студентов в олимпиаде «Я — профессионал». В него вошли 136 университетов, 29 из которых являются организаторами олимпиады.
Основные итоги юбилейного сезона подвела руководитель олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара.
Ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов заметил, что академическое сообщество проявляет все больше интереса к состязаниям. Он подчеркнул, что в этом году впервые появились дипломанты из 44 новых вузов, 37 из которых — не из Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, впервые за 5 лет проведения олимпиады к числу регионов с участниками-дипломантами присоединились Мурманская и Магаданской области.
Однако стоит заметить, что завершился лишь соревновательный этап сезона. Далее дипломантов ждут стажировки в профильных компаниях.
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сообщил: «Ежегодно дипломанты олимпиады получают доступ к закрытой базе карьерных предложений, и число стажерских позиций, предлагаемых партнерами олимпиады, растет. Если в 2019 году мы начинали с 330 вакансий, в 2020-м их стало 338, а в 2021 — уже 1195. В пятом сезоне карьерный портал начнет свою работу летом, но еще до старта участникам олимпиады было предложено уже 370 вакансий. Центр развития карьеры олимпиады помогает студентам не только искать вакансии, но и успешно проходить отбор на стажировки, и за два годы работы сервиса карьерных консультаций было проконсультировано более 970 дипломантов. Эта работа является крайне важным звеном подготовки молодых специалистов к выходу на рынок труда».
Он также отметил, что самыми популярными работодателями среди участников традиционно являются Сбер, Яндекс, Госкорпорация «Росатом», РСХБ-страхование, ПАО «РЖД», Банк ВТБ, АО «Газпромбанк», ПАО «Полюс», Трубная металлургическая компания.
Технологическим партнером олимпиады на протяжении пяти лет является компания Яндекс.
В подведении итогов пятого сезона олимпиады также приняли участие дипломанты прошлых лет. Они поделились своими историями успеха и рассказали о впечатлениях от участия в олимпиаде «Я — профессионал».
Александра Леднева стала самой молодой участницей в истории олимпиады — девушка поступила в Московский физико-технический институт в 15 лет, а в «Я — профи» приняла участие в 16, став серебряной медалисткой по направлению «Электроника, радиотехника и системы связи». Несмотря на возраст, при выполнении заданий отборочного этапа Александра не волновалась. В будущем девушка хотела бы продолжать принимать участие в «Я — профи» и пробовать больше интересных направлений.
Софья Евсеева стала победительницей пятого сезона по направлению «Бизнес-информатика». Участвуя в олимпиаде, девушка хотела посмотреть, как знания, которые дают в университете, можно применить на практике. Кроме того, благодаря состязаниям она познакомилась с большим количеством отзывчивых и интересных ребят, проверила себя с помощью решения кейсов, стала частью большого олимпиадного сообщества «Я — профи». Также студентке предложили попробовать себя в качестве наставника от олимпиады «Я — профессионал» для первокурсников конкурса «Большая перемена». Предложение было для Софьи интересным, она увидела в этом новый опыт и возможность передать свои знания. Девушка считает, что для первокурсника важна возможность в любой момент написать своему наставнику, чтобы уточнить непонятные моменты, связанные со студенческой жизнью, получить взгляд со стороны на тот или иной вопрос. Сегодня девушка заканчивает магистратуру Санкт-Петербургского государственного университета и работает в ПАО «Газпромнефть» над проектом по развитию навыка грамотной работы с данными (data literacy) у сотрудников.
Куок Тхинь Чан семь лет назад учился по направлению «Ядерные технологии» в Университете науки в городе Хошимин, Вьетнам. Там он узнал про квоту Министерства Вьетнама на обучение в России, подал заявку и поступил в российский вуз. Обучение в России было его мечтой. Сейчас молодой человек обучается в магистратуре НИУ МЭИ по специальности «Теплоэнергетика и теплотехника». К олимпиаде Куок Тхинь готовился усиленно и в итоге смог стать победителем по профильному направлению «Теплоэнергетика и теплотехника».
Дипломанты пятого сезона олимпиады получат призы: льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов, и возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Сильнейшие участники олимпиады — бронзовые, серебряные и золотые медалисты — также получат денежные премии от 100 до 300 тысяч рублей.