Курган, 31 мая, 2022, 17:44 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 31 мая с коронавирусной инфекцией госпитализировано 17 человек, выписаны по выздоровлению 52 человека. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

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Всего за сутки выявлено 20 заражённых коронавирусом курганцев. Это на одного человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 31 мая выявлено 104 570 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 102 586 человек, скончались 1435 пациентов (ни одного за сутки).