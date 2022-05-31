Воронеж, 31 мая, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Десяткам выпускников воронежских школ аннулировали результаты единого госэкзамена по русскому языку, причиной стало отключение света в пункте сдачи экзамена 30 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

Как сообщили сами участники ЕГЭ «Вести Воронеж», электричество отключилось за полчаса до окончания экзамена. Затем педагог собрала бланки и заявила об аннулировании результатов. При этом многие из выпускников успели сдать работы до этого, однако аннулировали и их результаты.

Повторно сдавать экзамен выпускникам придётся в резервный день, 23 июня.

В администрации города данные об отключении света в школе №2 подтвердили. Что касается аннулирования, то, отметили в мэрии, это требование утвержденного Минпросветом РФ порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. Причиной отключения света, по данным департамента образования региона, стала авария. Экзамен, пояснили в департаменте, остановили через 15 минут после отключения света.

Единый государственный экзамен проводится с 26 мая по 21 июня, резервные дни — с 23 июня по 2 июля.