Мичуринск, Тамбовская область, , 17:42 — REGNUM В Мичуринске (Тамбовская область) директор магазина подозревается в невыплате заработной платы одному из работников. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

В магазин как в музей Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, директор с сентября 2021 года по март 2022-го не выплачивал заработную плату продавцу. Задолженность перед работником составила более 87 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы». В рамках расследования будет предпринят исчерпывающий комплекс мер, направленных на восстановление нарушенных трудовых прав работника.