31 мая 2022 | Время чтения 5 мин

Роль доллара США и евро на российском рынке станет снижаться. При этом будет возрастать значимость валют дружественных стран, а также роль рубля в расчетах по внешнеторговым операциям. Об этом сегодня, 31 мая сообщил Банк России в своем «Обзоре финансовой стабильности: сохранение устойчивости финансовой системы».

Галина Смирнова, , 18:24 — REGNUM Роль доллара США и евро на российском рынке станет снижаться. При этом будет возрастать значимость валют дружественных стран, а также роль рубля в расчетах по внешнеторговым операциям. Об этом сегодня, 31 мая сообщил Банк России в своем «Обзоре финансовой стабильности: сохранение устойчивости финансовой системы».

Рубль и доллар © ИА REGNUM

Так, в обзоре регулятор выделил 6 каналов влияния санкций на российский финсектор, описав характер их влияния, соответствующие риски и меры, принимаемые ведомством по их снижению. Речь идет о валютном, фондовом, процентном, кредитном и каналах доходов и страхования. Как напоминает регулятор рынка, введение санкционных ограничений первоначально привело к выходу иностранцев с российского рынка, а затем снижению валютной ликвидности и росту волатильности курса рубля. Но принятые валютные ограничения и меры валютного контроля позволили стабилизировать ситуацию.

В дальнейшем Центробанк продолжит принимать меры, стимулирующие девалютизацию экономики и финсектора. Ускорить девалютизацию, как сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой, возможно за счет введения отрицательных ставок по валютным вкладам для юридических лиц. Но для этого необходимо создать соответствующие правовые условия. Сейчас же банки в России не могут устанавливать отрицательные ставки по депозитам, как в Европе и в ряде других стран. Из-за чего денежно-кредитные учреждения России несут дополнительные расходы и рискуют получить отрицательную маржу.

Первый зампредседателя ЦБ РФ Ксения Юдаева Council.gov.ru

В настоящее время девалютизация банковских балансов происходит на фоне блокирующих санкций со стороны США, ЕС и других стран, которые не позволяют крупнейшим российским банкам проводить операции в валютах этих стран и вкладываться в их активы. Причем с изменением балансов сталкиваются и банки, не входящие в санкционные списки западных стран. Девалютизация коснется не только банковского сектора, но и домашних хозяйств. Ожидается, что процесс будет происходить на фоне значительного сокращения экспортно-импортных отношений с западными партнерами и развития инфраструктуры платежей в национальных валютах.

Как ранее отмечал глава ВТБ Андрей Костин, о чем сообщало агентство ТАСС, девалютизация финансовой деятельности в России станет общим трендом.

«Это будет нам помогать, потому что мы будем работать на российском рынке с российскими клиентами в российских рублях» — заявлял Костин, добавив при этом, что работать банки будут также и с валютами дружественных стран.

«Открыли недавно счета населению буквально вот на днях — в юане. И уже 16 миллиардов рублей эквивалента в юане у нас на вкладах. Уже граждане вклады вносят. И другие валюты соседних государств», — говорил 25 марта в интервью РБК глава ВТБ.

Что касается «фондового канала» влияния санкций на российский финсектор, то ЦБ РФ отмечает в обзоре, что массовые продажи российских активов иностранными инвесторами после введения санкций сопровождались снижением фондовых индексов, ростом доходностей облигаций, увеличением объемов выставленных маржинальных требований. Приостановка биржевых торгов и другие меры Банка России позволили стабилизировать ситуацию. Финансовая инфраструктура сохранила устойчивость. Но произошло существенное снижение объемов операций. В то же время выросла роль розничных инвесторов.

«В ближайшей перспективе влияние на рынок в основном станут оказывать внутренние факторы, а его дальнейшее развитие будет связано со скоростью структурной трансформации российской экономики, развитием внутреннего финансового рынка и налаживанием взаимодействия с финансовыми системами дружественных стран», — говорится в обзоре.

Рост экономики Pixabay.com

Говоря о «процентном канале», регулятор напомнил, что в условиях роста волатильности, ведомство было вынуждено временно повысить ключевую ставку до 20%, что позволило снизить риски для финансовой стабильности, ослабить инфляционное давление, обеспечить сохранность сбережений граждан и стабилизировать ситуацию с ликвидностью в банковском секторе. Но это в то же время привело к росту процентных расходов у компаний, имеющих обязательства с плавающими ставками, а также к реализации процентного риска у банков и лизинговых компаний, столкнувшихся с опережающим ростом расходов по привлеченным средствам. В совокупности с уходом нерезидентов это вызвало снижение ликвидности рынка процентных деривативов, ограничив возможности хеджирования для российских компаний. Дальнейшим снижением ключевой ставки регулятор сократил ожидаемые потери финансового сектора от процентного риска. Также отчасти этому способствовали программы реструктуризации.

Умеренная долговая нагрузка многих нефинансовых компаний, снизившаяся в 2021 году на фоне постковидного восстановления экономики, как отмечает регулятор, относительно еще одного канала влияния санкций — «канала доходов», выступает фактором устойчивости. Тогда как наиболее пострадавшими стали авиационная отрасль, экспортно ориентированные компании, автопроизводители, коммерческая недвижимость и строительный бизнес.

Санкции оказали сдерживающее влияние и на кредитование экономики в марте–апреле 2022 года. Для его стимулирования Правительство Российской Федерации и Банк России модифицировали уже действующие и запустили новые программы льготного кредитования (ипотека, МСП, системообразующие организации), а также реализовали регулятивные меры поддержки финансового сектора (роспуск макропруденциального буфера капитала на 0,9 трлн руб. и снижение надбавок к коэффициентам риска по новым кредитам, послабления по формированию резервов по реструктурированной банками задолженности). Между тем возрос кредитный риск, но оценить масштаб возможных потерь, как отмечает регулятор, в начале процесса структурной трансформации экономики сложно.

Банк России Goverment.ru

«Доля реструктурированных банками кредитов составляет около 6% корпоративного кредитного портфеля, что во многом связано с реструктуризацией кредитов по плавающим ставкам в силу закона. В розничном сегменте реструктурировано 0,6% задолженности, однако спрос на реструктуризации может возрасти во второй половине года на фоне повышения безработицы», — сообщает Банк России относительно «кредитного канала».

На внутренний рынок переориентируются и страховые компании. Ограничения на международное перестрахование могли негативно сказаться на финансовом положении российских страховщиков и, следовательно, на страхователей. В результате российский страховой рынок снижает зависимость от перестраховочных компаний из недружественных стран. Проблемным сегментом видится ОСАГО — на фоне подорожания запчастей и сложностей с их доставкой, но значительных проблем в сегменте не ожидается. Как отмечает регулятор — «страховой рынок имеет достаточный запас капитала».