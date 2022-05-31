Брюссель, 31 мая, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Европейские газохранилища к настоящему моменту заполнены на 41%, сообщила 31 мая журналистам председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Jim Mattis Урсула фон дер Ляйен

По итогам саммита Евросоюза она объявила о «хорошей новости», заключающейся в том, что газохранилище заполнено на 41%.

Европейский чиновник пояснила, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается прогресс, поскольку в этот раз заполненность газохранилища на пять процентов больше.

Напомним, проблемы у ЕС, связанные с газом, который закупается в РФ, начались после введения европейцами антироссийских санкций. Россия для недружественных стран в качестве ответной меры ввела условие — оплату через Газпромбанк.