31 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление секретаря Совбеза России Николая Патрушева о том, что действия Польши направлены на захват территорий западной Украины.

Оксана Переможенко, , 18:00 — REGNUM Действия Польши направлены на захват территорий западной Украины. Об этом 31 мая заявил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев. Политик напомнил о визите в украинскую столицу президента Польши Анджея Дуды, а также о том, что польский лидер предрёк скорое исчезновение польско-украинской границы.

Расщепление Украины и Польши Иван Шилов © ИА REGNUM

Николай Патрушев Kremlin.ru

«Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий», — отметил Патрушев.

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Заявление секретаря Совета безопасности России обсудили в мессенджере Telegram.

«Пусть забирают, им с [главарем ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ)] Бандерой по пути!» — с сарказмом написал «Студент».

«Украинцы не против, я так понимаю?!» — поинтересовалась Svetlana.

«Через несколько лет будет освободительное движение на Украине от засилья поляков. Будут у России помощи просить. История по спирали движется…» — отреагировал «АА».

«Да, коротка память человеческая», — пишет Sofi27.

«Ну что, львовские собственники, готовьтесь истинным хозяевам отдавать собственность…» — с сарказмом написал Wagner, намекая на реституцию.

«Что, опять паны польские?» — иронизирует Nataliya R.

«А что будут делать украинцы, если Польша захватит территории? Прислуживать панам, чистить сапоги?» — не без сарказма спросила Mia.

«Они давно хотят в Евросоюз, вот их и примут в составе Польши», — ответила ей Александра.

Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

«Похоже, Зеленского волнует суверенитет Израиля ([там находятся его] родители) или Великобритании ([там находится его] жена). Что ему до Украины?..» — задался вопросом valeriy_3214.

«Поляки давно уже спят и видят, как западную Украину дербанят», — добавила Mariya K.

«Это только плюс… Покажет украинцам истинное лицо их хозяев», — считает Celle.

«А как же референдум, мнение народа?» — с сарказмом поинтересовался Сильвер.

«Кто же к ним тогда будет на клубнику ездить?» — шутит Max K., указывая на то, что украинские граждане приезжали на заработки в Польшу на сбор клубники.

«Западэнцы (жители западной Украины — О. П.) будут не против… Но не факт, что их возлюбят там сами поляки… Будут для них людьми 3-го сорта на своей земле», — отметил Дмитрий К.

«Не надо им мешать, пусть забирают, они ею и подавятся», — отреагировала Alla.

«Да нет, не подавятся. Украину пора расформировать. И это скоро произойдет», — подытожил Артур.

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