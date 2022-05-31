Людиново, Калужская область, 31 мая, 2022, 17:48 — ИА Регнум. В Калужской области к 17 и 17,5 года лишения свободы приговорены два мужчины, замучившие до смерти 83-летнего жителя деревни Вербежичи Людиновского района. Об этом 31 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Калужское областное следственное управление СК России Дом, где произошло убийство

Следствием и судом установлено, что подсудимые 11 мая 2021 года проникли в дом пенсионера, где избили его, причинив множественные переломы, а затем стали душить. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники связали ноги пожилого человека скотчем, положили на кровать, подожгли матрас и включили газ. Задымление дома обнаружили соседи потерпевшего, которые вызвали спасателей. После тушения возгорания в доме было обнаружено тело хозяина. В ходе расследования установлено, что нападавшие украли мобильный телефон пенсионера и 6,5 тысячи рублей.

Установить причастных к преступлению лиц удалось в результате совместной работы следователей и криминалистов Следственного комитета при поддержке уголовного розыска полиции. В ходе расследования злоумышленники давали противоречивые показания и не признавались в совершении преступлений, обвиняя друг друга. Однако следователи обнаружили следы, подтверждающие их вину. Так, на одежде одного из соучастников обнаружены следы крови потерпевшего, а на скотче, которым нападавшие связывали ноги пожилого мужчины, — следы с его генотипом.