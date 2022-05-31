Берлин, 31 мая, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Германия и Польша продолжат добиваться возможности отказа от нефти, поставляемой из России, заявил 31 мая канцлер Германии Олаф Шольц по окончании саммита лидеров стран Евросоюза в Брюсселе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

По его словам, этого надо добиться до конца текущего года.

«Мы продолжим нашу работу по отказу от российской нефти к концу года. Это не будет зависеть от шестого пакета санкций», — заявил Шольц.

Он также указал, что Польша тоже намерена обеспечить достижение этой цели.