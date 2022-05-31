Москва, 31 мая, 2022, 17:37 — ИА Регнум. С 10 июня до конца сентября в Москве в историческом парке «Россия — Моя история» (ВДНХ, павильон 57) пройдет мультимедийная выставка-погружения «Петр Великий. Рождение империи», приуроченная к празднованию 350-летия со дня рождения первого российского императора, над которой почти год работали эксперты Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история» совместно с ведущими историками России, специалистами по спецэффектам и компьютерной графике, моушн-дизайну и драматургии.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Интерактивный исторический парк «Россия — моя история»

Фигура Петра Великого, определившего пути развития страны на столетия вперед, сегодня притягивает все больше внимания. Масштабные изменения сегодняшнего дня находят параллели с эпохой Петра I, и поэтому как никогда уместно вспомнить о деяниях императора, по сути создавшего современную Россию. Выставка, посвященная одному из самых захватывающих периодов истории страны, создана в жанре иммерсивного спектакля-биографии. За 40 минут волнующего «путешествия» зрители изучат эпоху Петра I благодаря таким современным технологиям, как «живая», управляемая жестами графика, объемные декорации с поверхностным видеомэппингом, эффектный дизайн и застройка, где каждый зал наполнен большим количеством датчиков, позволяющих взаимодействовать с интерактивными инсталляциями. Экспозиция, сформированная из декораций, макетов, реальных и цифровых предметов, художественного света и объемного звука, ставит своей целью донести через чувственный̆ опыт масштаб свершений петровского гения.

В 18 залах на площади около 2,5 тыс. кв. м располагается 10 ключевых тематических зон выставки, объединенные единой линией ― пути развития России, которые некогда определил сам Петр I: развитие государственности, новое слово в дипломатии, создание гражданского общества, попечение о населении, забота о его нуждах, реформы в области науки и образования, инновационные технологии и новые профессии, культура и быт. Каждая из них рассмотрена под неожиданным углом — через призму личности государя и его сподвижников.

Посетителям будет предложено принять вместе с героями экспозиции ряд непростых решений по пути от возникновения замыслов реформатора до рождения империи. Персональный бейдж сделает путешествие по выставке индивидуальным, а уникальный цифровой экспозиционный комплекс поможет стать соучастником далеких событий трехсотлетней истории.

По сути первая подобная экспозиция, посвященная Петру, ставит своей целью через примеры исторической биографии обратиться к посетителям с вопросами о выборе пути, поиске себя в жизни, мотивации развития, преодолению сложностей и напомнить о той истории, которая лично каждым пишется сегодня.

Экспозиция будет работать бесплатно для всех желающих с 10 по 30 июня с 11:00 до 20:00 (во все дни кроме понедельников и вторников) и продлится до сентября 2022 года. В рамках проекта будет организовано регулярное экскурсионное обслуживание с применением цифровых средств управления экспозицией. Выставка создана при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив, фонда «Перспектива», ИРИ РАН, РВИО, исторического факультета МПГУ.

Посетить выставку можно только в составе бесплатной экскурсии. Зарегистрироваться на экскурсию можно по ссылке https://rossiya-moya-istori-event.timepad.ru/event/2069946/