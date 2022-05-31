Москва, , 17:32 — REGNUM Первые 50 граждан в Херсонской и Запорожской областях подали заявки на ускоренное получение российских паспортов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем ТГ-канале.

Паспорт РФ Иван Шилов, ИА REGNUM

«На прошлой неделе президент утвердил ускоренный порядок выдачи паспортов жителям Херсонской и Запорожской областей Украины. Когда я был в этих регионах и общался с жителями, многие говорили о такой потребности. Порядок уже заработал, и только за вчера первые 50 человек подали заявки на оформление российских паспортов», — написал Марат Хуснуллин.

Согласно указу президента России Владимира Путина, процедура получения российского гражданства для граждан Запорожской и Херсонской областей Украины значительно упрощена. От граждан не требуется сдавать украинский паспорт, достаточно его копии. После заполнения документы направляются в Россию для спецпроверки и спустя два-три месяца человек может вступить в гражданство.