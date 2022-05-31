Москва, 31 мая 2022, 17:32 — REGNUM Первые 50 граждан в Херсонской и Запорожской областях подали заявки на ускоренное получение российских паспортов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем ТГ-канале.
Согласно указу президента России Владимира Путина, процедура получения российского гражданства для граждан Запорожской и Херсонской областей Украины значительно упрощена. От граждан не требуется сдавать украинский паспорт, достаточно его копии. После заполнения документы направляются в Россию для спецпроверки и спустя два-три месяца человек может вступить в гражданство.