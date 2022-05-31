Великий Новгород, , 17:31 — REGNUM В Великом Новгороде продолжает обновляться городской общественный транспорт, в город прибыли 32 новых пассажирских автобуса, сообщил 31 мая губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Автобус «ЛиАЗ»

По его словам, в салоне каждого из автобусов марки «ЛиАЗ» есть бегущая строка информации, восемь камер видеонаблюдения, система мониторинга состояния водителя. Комфортный низкопольный транспорт будет удобен для маломобильных граждан.

«Вместимость — 108 человек. Кроме того, новые автобусы работают на экологически чистом топливе (газ)», — заметил губернатор.

На свои первые маршруты автобусы выйдут в конце июня после проведения регламентных работ.

«Благодаря этому обновлению автопарк общественного транспорта Великого Новгорода стал одним из самых молодых в России — 86% автобусов не старше пяти лет», — подчеркнул Никитин.

Заметим, что приобретение нового автотранспорта стало возможным за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита в размере 500 млн рублей, который был одобрен региону в октябре 2021 года.