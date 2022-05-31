Рязань, , 17:28 — REGNUM Фестиваль «Земля Паустовского» откроется 4 июня в посёлке Солотча в Рязани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 мая в пресс-службе правительства региона.

По тропе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Праздник посвящён 130-летию выдающегося писателя Константина Паустовского. Главными площадками фестиваля станут Монастырская площадь и зона у комплекса «Лесной Бункер». Зрителей ждут мультфильмы и короткометражки по рассказам писателя, выступление Рязанского губернаторского симфонического оркестра, а также мастер-классы, лекции, световое шоу, экскурсии, фудкорты и сувенирные лавки.

Кроме того на фестивале состоится премьерный показ художественного фильма «Лиза едет в Москву», в основу которого легли произведения Константина Паустовского, фильм был снят в Рязанской области.