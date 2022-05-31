Донецк, , 17:24 — REGNUM Министерство связи Донецкой Народной Республики (ДНР) проводит переговоры с российскими компаниями-операторами сотовой связи по вопросу их захода на территорию республики, сообщают 31 мая власти ДНР в своём официальном Telegram-канале.

Вышка сотовой связи Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«Министерством связи ДНР ведутся переговоры о заходе на территорию республики российских операторов мобильной связи», — указано в сообщении.

Напомним, в начале мая текущего года абоненты ДНР и ЛНР получили телефонные номера в коде российской системы нумерации +7. По словам, замглавы Минцифры России Дмитрия Кима, это было «логичным продолжением реализации подписанных ранее договоров» о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между республиками Донбасса и Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с аналогичной просьбой к России обратились власти Херсонской и Запорожской областей.

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