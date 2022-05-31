Вашингтон, 31 мая, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Американские авиакомпании, до сих пор восстанавливающиеся после безлетного периода времен пандемии COVID-19, отменили более 2,5 тысячи рейсов за праздничные выходные, посвященные Дню поминовения, которые традиционно являются началом летнего туристического сезона. Об этом 31 мая сообщает Reuters.

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Согласно данным сайта отслеживания полетов FlightAware, в понедельник, 30 мая, авиакомпании США отменили более 1,5 тысячи международных рейсов и еще 2,4 тысячи рейсов было задержано. За день до этого было отменено ещё 1642 рейса.

Одной из основных причин задержек стали грозы во Флориде, Нью-Йорке и средней Атлантике, сообщили авиакомпании.

Помимо погодных условий отмены авиарейсов объясняются случаями заражения коронавирусом среди сотрудников авиакомпаний и другими кадровыми проблемами.