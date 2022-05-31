Кострома, , 18:02 — REGNUM Муниципальный «Костромагорводоканал» рассматривает возможность закрытия доступа ко всем водоразборным колонкам в Костроме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал заместитель начальника предприятия по реализации Евгений Кульков.

Колонка на костромской улице Наталья Диева © ИА REGNUM

«Мы рассматриваем такую возможность из-за того, что участились случаи бесконтрольного забора воды — дачники, строители, дальнобойщики набирают не просто бутылки, а кубовые ёмкости воды бесплатно, вместо того, чтобы заключить с нами договор. Сейчас обследуем колонки, считаем потери по воде. Окончательное решение на этот счёт будет принято до конца лета. Если всё состоится, колонки будут запираться на ключ, ключи будем выдавать непосредственным пользователям, у которых есть договора», — пояснил специалист.

Всего в областном центре установлено 94 подобных приспособления. Официально колонками пользуются около 1000 костромичей, чьи дома не обеспечены централизованной системой водоснабжения. Плата за услугу стандартна и составляет около 30 рублей с человека в месяц.

Напомним, ранее попытки контролировать разбор воды с колонок предпринимались в Шарье. Там установили первую в области колонку с терминалом. Жители близлежащих домов перешли с помесячной оплаты на покупку литров воды.

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