Водоразборные колонки в Костроме хотят закрыть на замок
Кострома, 31 мая, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Муниципальный «Костромагорводоканал» рассматривает возможность закрытия доступа ко всем водоразборным колонкам в Костроме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал заместитель начальника предприятия по реализации Евгений Кульков.
Всего в областном центре установлено 94 подобных приспособления. Официально колонками пользуются около 1000 костромичей, чьи дома не обеспечены централизованной системой водоснабжения. Плата за услугу стандартна и составляет около 30 рублей с человека в месяц.
Напомним, ранее попытки контролировать разбор воды с колонок предпринимались в Шарье. Там установили первую в области колонку с терминалом. Жители близлежащих домов перешли с помесячной оплаты на покупку литров воды.