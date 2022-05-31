Банк России до осени сохранит ограничения на покупку наличной валюты
Москва, 31 мая, 2022, 17:19 — ИА Регнум. До сентября намерен сохранить ограничения на покупку наличной валюты Банк России, сообщила 31 мая журналистам первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева.
Отвечая на вопрос о дополнительных валютных ограничениях для граждан по наличной валюте, Юдаева сказала:
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках мер поддержки экономики в условиях кризиса на фоне западных санкций Банк России ввёл временный запрет на продажу банками валюты физлицам, а затем стал смягчать ограничения.
Так, с 20 мая граждане получили возможность покупать в банках евро и доллары, но только те, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля. Это ограничение действует до 9 сентября 2022 г. По остальной валюте ограничения сняты.