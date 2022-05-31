Тюмень, 31 мая, 2022, 17:16 — ИА Регнум. В Тюменской области с 1 июня отменён обязательный масочный режим. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Обязательное ношение гигиенических масок в общественных местах и городском транспорте отменяется в Тюменской области с 1 июня. Соответствующие изменения внесены в постановление регионального правительства № 120-п от 17 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности».

Однако тюменцам рекомендуют не отказываться от масок в местах массового скопления людей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аналогично в Югре снят обязательный масочный режим с 1 июня 2022 года.