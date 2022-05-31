Севастополь, 31 мая 2022, 17:14 — REGNUM Несколько пляжей Севастополя закрыты для отдыхающих. Причины разные, об этом написал в телеграм-канале 31 мая губернатор города Михаил Развожаев.
В частности, Развожаев разъяснил ситуацию с пляжем на «Ушаковой балке»
Ограничен будет доступ на пляж «Хрустальный» — туда нельзя будет попасть в ночное время, с 22:00 до 05:00. Кроме того, из перечня пляжей исключены «Городской» и «Мраморный» — из-за претензий Роспотребнадзора, специалисты которого установили там превышение бактериологических показателей. При этом доступ на пляжи останется открытым. На пляже «Васили» отдыхать небезопасно из-за обвально-оползневой угрозы.
Отметим, что купальный сезон в городе откроется с 15 июня. В перечне открытых к посещению — 24 городских пляжа.