Севастополь, 31 мая, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Несколько пляжей Севастополя закрыты для отдыхающих. Причины разные, об этом написал в телеграм-канале 31 мая губернатор города Михаил Развожаев.

Александр Полегенько ИА REGNUM Пляж Хрустальный в Севастополе

В частности, Развожаев разъяснил ситуацию с пляжем на «Ушаковой балке»

«Идет специальная военная операция и нельзя забывать, что Севастополь — главная база ЧФ. Ответственными силовыми ведомствами проводятся мероприятия, о которых подробно и детально, я, по понятным причинам говорить не могу. В связи с этим, из перечня пляжей, где можно отдыхать и плавать, временно исключаются пляж — «Ушакова балка». Доступ туда будет закрыт», — уточнил губернатор.

Ограничен будет доступ на пляж «Хрустальный» — туда нельзя будет попасть в ночное время, с 22:00 до 05:00. Кроме того, из перечня пляжей исключены «Городской» и «Мраморный» — из-за претензий Роспотребнадзора, специалисты которого установили там превышение бактериологических показателей. При этом доступ на пляжи останется открытым. На пляже «Васили» отдыхать небезопасно из-за обвально-оползневой угрозы.

«Прошу отнестись к этим ограничениям с пониманием. Знаю, что настоящим севастопольцам то, что сейчас объясняю понятно без всяких слов. Тем не менее — как только станет возможным — пляжи откроются», — обратился к горожанам Развожаев.

Отметим, что купальный сезон в городе откроется с 15 июня. В перечне открытых к посещению — 24 городских пляжа.