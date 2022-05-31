Белгород, , 17:14 — REGNUM Почти 720 млн рублей из региональной казны выделено на приобретение квартир для детей-сирот в 2022 году в Белгородской области. Ещё 16 млн рублей получат из федерального бюджета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 мая в пресс-службе правительства региона.

Ключи от нового жилья moritz320

В 2022 году жильём будут обеспечены 315 белгородских сирот. Больше всего жилых помещений приобретут в Белгороде, Старооскольском и Шебекинском городских округах. Уже закуплены 34 квартиры.

«Принятые меры призваны полностью ликвидировать очередь на жильё среди детей-сирот в регионе к концу 2022 года и оставить только плановую работу», — подчеркнули в правительстве.

По итогам реализации программы в 2021 году новоселье отметили 325 детей-сирот.