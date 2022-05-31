Москва, 31 мая, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Более 23 000 участников программы «Больше, чем путешествие» отправились в поездки по стране с сентября 2021 по май 2022 года. Поощрение в виде туристических поездок получили победители, призеры, финалисты и самые активные конкурсанты 26 проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» и участники Российского Общества «Знание». Программа «Больше, чем путешествие» реализуется президентской платформой «Россия — страна возможностей», Российским обществом «Знание», Федеральным агентством по туризму (Ростуризм), Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь), Министерством науки и высшего образования РФ.

ИА REGNUM Туризм

Самыми популярными направлениями в рамках программы стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Петрозаводск, Калининград, Тюмень, Самара, Махачкала, Нижний Новгород и Симферополь. В качестве поощрительных поездок путешественники могли выбрать туры различной продолжительности: программы выходного дня внутри региона, поездки на 3–5 дней внутри федерального округа, путешествия свыше 7 дней с перелетом, а также длительные авторские путешествия — до 14 ночей — по всей России. Сами туры очень разнообразны: это и речные круизы, и экскурсионные маршруты, и туристические экспедиции.

Программа рассчитана на четыре года и реализуется по поручению Президента России Владимира Путина по итогам послания Федеральному Собранию Российской Федерации в 2021 году. За четыре года на реализацию программы путешествий для талантливой молодежи будет выделено 8 млрд рублей. Свыше 50 000 человек уже получили приглашение в поездку, из них в путешествия уже отправились более 6000 участников из Москвы, свыше 2000 из Санкт-Петербурга, более 500 из Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Краснодара, Казани, Ставрополья, Новосибирска, Волгограда, Челябинска, Уфы, Перми, Красноярска, Иркутска, Симферополя, Владивостока, Калининграда, Тюмени, Самары и других городов России. Планируется, что до 2024 в путешествия по программе отправятся более 200 000 человек. Из них более половины — это молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. География проекта охватывает 79 регионов России, а для выбора доступно 370 программ, которые реализуются более чем 55 туроператорами.

«Программа собрала самых активных, вовлеченных, талантливых и целеустремленных людей со всей страны. Они не только проявили себя в проектах платформы «Россия — страна возможностей» и Российского общества «Знание», но и получили возможность пополнить свои знания и продолжить развитие в путешествиях по России — познакомиться с интересными уголками и знаковыми достопримечательностями нашей Родины, принять участие в тренингах и мастер-классах в образовательных и полезных программах туров. Программа объединила участников самых разных возрастов: 26% из них – учащиеся до 18 лет, 52% – молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, а самому старшему участнику – 90 лет. Это еще раз доказывает, что «Больше, чем путешествие» предоставляет равные возможности для каждого. Приглашаем абсолютно всех принимать участие в проектах и конкурсах платформы «Россия – возможностей» и Российского общества «Знание». Вы сможете не только проявить себя и реализовать свой талант, но и отправиться в путешествие по одному из маршрутов мечты!» — прокомментировал руководитель направления развития АНО «Россия – страна возможностей» Иван Шулюпин .

В числе участников программы «Больше, чем путешествие» победители таких конкурсов и проектов, как «Большая перемена», «Лидеры России», «Абилимпикс», «Лучший социальный проект года», «Студент года», «Цифровой прорыв», «Время карьеры», Всероссийский студенческий выпускной, Грантовый конкурс молодежных инициатив, платформа «Другое дело», «Культурный код», «Мастера гостеприимства», «CASE-IN», «Мой первый бизнес», кубок «Управляй!», «Моя страна — моя Россия», «Профстажировки 2.0», Национальная технологическая олимпиада Junior, «Я — профессионал», «Твой Ход», «ТопБЛОГ», «Флагманы образования», «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту», Центры компетенций, «Российская студенческая весна».

Каждое путешествие от программы «Больше, чем путешествие» предполагает образовательно-туристическую часть, включающую в себя экскурсии по знаковым местам региона, лекции от ведущих спикеров Российского общества «Знание» и других партнеров, а также общественно-полезную — участие в волонтерских акциях, разработку проектов по улучшению городской среды, встречи с профессиональным сообществом, учеными и представителями органов власти.

Так, в рамках программы «Больше, чем путешествие» участники уже успели создать проекты в сфере городского благоустройства в Мурманской области, проложить новые туристические эко-тропы на Алтае, освоить корейскую каллиграфию на Сахалине, обсудить возможности поддержки молодёжных инициатив в Краснодарском крае, попробовать себя в роли нефтяников в Тюменской области, узнать о развитии технологий VR в технопарке Татарстана, развить свои актерские способности в Санкт-Петербурге.

«Больше, чем путешествие» — отличная программа, подарившая участникам возможность познакомиться со своей страной, провести несколько дней в команде единомышленников: неравнодушных, любопытных, позитивных. Все наши экскурсоводы и сопровождающие отметили, что было немного необычно отвечать на запросы туристов с мотивацией не только изучить другой регион, но и оставить пользу для него от своего посещения. Именно с учётом этих критериев и были выстроены программы путешествий. Работать над их созданием было интересно, многие программы вошли в предлагаемые на рынке туристических услуг. Так что для туроператора это также было полезно и интересно», — рассказала генеральный директор партнера программы туроператора «Анкор» Ольга Санаева .

В программе есть и уникальные маршруты — например, на Сахалин, на Камчатку или на плато Путорана.

«Я уверен, что о тех местах, куда мы делаем путешествия для участников программы «Больше, чем путешествие»: Камчатка, Алтай, Адыгея, плато Путорана, Хакассия, ребята давно мечтали. А что может быть лучше, чем осуществлять мечты? Особенно ценно для нас, что в этих программах помимо созерцательной ценности есть ещё и важная содержательная составляющая: ребята получают новые навыки гидов-инструкторов, помогают реализовывать проекты по созданию туристической инфраструктуры, освобождают от последствий антропогенного воздействия особо охраняемые территории России. Очень рассчитываем, что в этом году коллекция наших предложений для участников пополнится ещё двумя желанными точками, самой северной и самой восточной точкой Евразии — мысом Челюскина и мысом Дежнева», — рассказал журналистам основатель и генеральный директор туристической компании Russia Discovery Вадим Мамонтов , еще одного партнера программы.

По итогам своих поездок участники отметили высокий уровень организации туров по стране, а также культурной и образовательной программ путешествий.

«Больше всего запомнилась поездка в село Териберка. Считаю, что при планировании последующих туров в Мурманск необходимо включать это направление, потому как это место является одной из визитных карточек Крайнего Севера и увидеть природные красоты этих мест должен каждый участник программы «Больше, чем путешествие». Образовательная программа также оставила приятные впечатления — было интересно послушать местных спикеров, выдвигаемые ими инициативы, проекты и предложения, а самое главное, то, как они реализуются в жизни, что тоже вдохновляет. Понравилась образовательная программа, которая включала проектную работу в командах. Спасибо за организацию такого замечательного путешествия!» — поделилась своими впечатлениями о поездке в Мурманск полуфиналистка проекта «Твой ход» Алина Михайлюк .

«За три дня тура в Карелию я убедилась, насколько многогранна и поистине великолепна природа нашей страны. Вместе с «большепеременовцами» мы увидели красивейшие места Петрозаводска, Заозерский заказник, где наичистейший воздух и самая большая ель Фенноскандии, заповедник «Кивач», палеовулкан Гирвас, «Долину зайцев», Лососинное озеро, «Комариную тропу», галерею «Дом куклы», а также совершили прогулку по экологической тропе «1500 шагов в природу». У нас была и мощная образовательная программа: ежедневно мы говорили об экологических проблемах и путях их решения в мировом сообществе, решали кейсы по данной тематике, поучаствовали в экологической акции, в ходе которой очистили территорию Лососинного озера. Однако не передать все мои ощущения в ходе этого фантастического путешествия, в котором я немного выучила карельский и финский языки, узнала о петроглифах и национальном достоянии Карелии. Надеюсь, что ещё не раз побываю в этом замечательном месте. Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Елене Вячеславовне, которая влюбила меня в Карелию и её природу! Спасибо нашим сопровождающим Сергею и Александру и всём ребятам!» — рассказала финалистка Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» Софья Лобанова об экологическом туре в Карелию.

Поездки, куда в ближайшее время отправятся участники программы, охватывают практически все регионы России. В числе направлений крупнейшие города России: Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Ярославль, Новосибирск, Тюмень, Архангельск, Екатеринбург, а также регионы с уникальными природными достопримечательностями — Алтай, Камчатка, Сахалин, Карелия. В каждом туре заложена не только экскурсионная, но и образовательная программа. Для участников разработаны 12 разнообразных тематических направлений по урбанистике, IT, экологии, медиа, предпринимательству и волонтерству. Около 80 туров носят инновационный характер: в программу входит посещение технопарков и современных креативных пространств.