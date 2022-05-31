«Больше, чем путешествие»: в программе приняли участие более 23 000 человек
Москва, 31 мая, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Более 23 000 участников программы «Больше, чем путешествие» отправились в поездки по стране с сентября 2021 по май 2022 года. Поощрение в виде туристических поездок получили победители, призеры, финалисты и самые активные конкурсанты 26 проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» и участники Российского Общества «Знание». Программа «Больше, чем путешествие» реализуется президентской платформой «Россия — страна возможностей», Российским обществом «Знание», Федеральным агентством по туризму (Ростуризм), Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь), Министерством науки и высшего образования РФ.
Самыми популярными направлениями в рамках программы стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Петрозаводск, Калининград, Тюмень, Самара, Махачкала, Нижний Новгород и Симферополь. В качестве поощрительных поездок путешественники могли выбрать туры различной продолжительности: программы выходного дня внутри региона, поездки на 3–5 дней внутри федерального округа, путешествия свыше 7 дней с перелетом, а также длительные авторские путешествия — до 14 ночей — по всей России. Сами туры очень разнообразны: это и речные круизы, и экскурсионные маршруты, и туристические экспедиции.
Программа рассчитана на четыре года и реализуется по поручению Президента России Владимира Путина по итогам послания Федеральному Собранию Российской Федерации в 2021 году. За четыре года на реализацию программы путешествий для талантливой молодежи будет выделено 8 млрд рублей. Свыше 50 000 человек уже получили приглашение в поездку, из них в путешествия уже отправились более 6000 участников из Москвы, свыше 2000 из Санкт-Петербурга, более 500 из Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Краснодара, Казани, Ставрополья, Новосибирска, Волгограда, Челябинска, Уфы, Перми, Красноярска, Иркутска, Симферополя, Владивостока, Калининграда, Тюмени, Самары и других городов России. Планируется, что до 2024 в путешествия по программе отправятся более 200 000 человек. Из них более половины — это молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. География проекта охватывает 79 регионов России, а для выбора доступно 370 программ, которые реализуются более чем 55 туроператорами.
В числе участников программы «Больше, чем путешествие» победители таких конкурсов и проектов, как «Большая перемена», «Лидеры России», «Абилимпикс», «Лучший социальный проект года», «Студент года», «Цифровой прорыв», «Время карьеры», Всероссийский студенческий выпускной, Грантовый конкурс молодежных инициатив, платформа «Другое дело», «Культурный код», «Мастера гостеприимства», «CASE-IN», «Мой первый бизнес», кубок «Управляй!», «Моя страна — моя Россия», «Профстажировки 2.0», Национальная технологическая олимпиада Junior, «Я — профессионал», «Твой Ход», «ТопБЛОГ», «Флагманы образования», «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту», Центры компетенций, «Российская студенческая весна».
Каждое путешествие от программы «Больше, чем путешествие» предполагает образовательно-туристическую часть, включающую в себя экскурсии по знаковым местам региона, лекции от ведущих спикеров Российского общества «Знание» и других партнеров, а также общественно-полезную — участие в волонтерских акциях, разработку проектов по улучшению городской среды, встречи с профессиональным сообществом, учеными и представителями органов власти.
Так, в рамках программы «Больше, чем путешествие» участники уже успели создать проекты в сфере городского благоустройства в Мурманской области, проложить новые туристические эко-тропы на Алтае, освоить корейскую каллиграфию на Сахалине, обсудить возможности поддержки молодёжных инициатив в Краснодарском крае, попробовать себя в роли нефтяников в Тюменской области, узнать о развитии технологий VR в технопарке Татарстана, развить свои актерские способности в Санкт-Петербурге.
В программе есть и уникальные маршруты — например, на Сахалин, на Камчатку или на плато Путорана.
По итогам своих поездок участники отметили высокий уровень организации туров по стране, а также культурной и образовательной программ путешествий.
Поездки, куда в ближайшее время отправятся участники программы, охватывают практически все регионы России. В числе направлений крупнейшие города России: Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Ярославль, Новосибирск, Тюмень, Архангельск, Екатеринбург, а также регионы с уникальными природными достопримечательностями — Алтай, Камчатка, Сахалин, Карелия. В каждом туре заложена не только экскурсионная, но и образовательная программа. Для участников разработаны 12 разнообразных тематических направлений по урбанистике, IT, экологии, медиа, предпринимательству и волонтерству. Около 80 туров носят инновационный характер: в программу входит посещение технопарков и современных креативных пространств.