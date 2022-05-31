Анкара, , 17:09 — REGNUM Турция отменила или перенесла сроки целого ряда запланированных ранее учений НАТО в Чёрном море в рамках Конвенции Монтрё из-за ситуации между Россией и Украиной, заявил 31 мая глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью агентству Anadolu.

Турция

«Если бы мы присоединились к санкциям, то лишились бы посреднической позиции, которая у нас есть сейчас. Мы применили Конвенцию Монтрё к военным кораблям, но коридор в воздушном пространстве мы должны держать открытым. За рамками Монтрё были просьбы от России, от США о проходе кораблей. Мы же, в соответствии с конвенцией, отменили или отложили плановые учения НАТО. Мы играем важную роль, выполняя свои обязательства», — сказал Чавушоглу.

При этом глава МИД Турции заявил, что Анкара «с самого начала принципиально подчеркивает, что примкнет к санкциям против России только если они будут наложены ООН».

«Каждый сейчас может накладывать санкции на кого угодно. Это их дело. Мы же выбрали роль посредника, стараемся облегчить ситуацию. И эту позицию Турции приветствуют и в ЕС, и в остальном мире», — сказал Чавушоглу.

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