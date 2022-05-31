Хьюстон, США, , 17:22 — REGNUM Национальная стрелковая ассоциация (NRA) США переизбрала Уэйна Лапьерра на второй срок в качестве исполнительного вице-президента на фоне обвинений в коррупции могущественного оружейного лобби, сообщает 31 мая Reuters.

Оружие США Иван Шилов © ИА REGNUM

Голосование прошло спустя неделю после трагического инцидента в начальной школе в Ювальде, штат Техас, где 18-летний подросток, вооруженный полуавтоматической винтовкой типа AR-15, убил 19 детей и двух учителей.

Сообщается, что в ходе голосования, проходившего в Хьюстоне, только один из 76 членов ассоциации выступил против Лапьерра, который по совместительству является генеральным директором NRA.

Как сообщало ИА REGNUM, после массовой стрельбы в Техасе президент США Джо Байден и демократы в Конгрессе возобновили призывы к ужесточению законов о владении оружием. На этом фоне член правления NRA Фил Джорни заявил, что основное внимание следует уделить улучшению психического здоровья и предотвращению насилия с применением оружия. Он подчеркнул, что по-прежнему не поддерживает запрет или ограничение доступа к огнестрельному оружию.

NRA также распространила заявление, в котором указала, что собирается «поразмышлять» о стрельбе в школе в Ювальде и «помолиться о жертвах», а также будет чествовать своих «патриотических членов» и обязуется «удвоить нашу приверженность обеспечению безопасности школ».

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