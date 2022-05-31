Рыбинск, Ярославская область, 31 мая 2022, 17:07 — REGNUM Дмитрий Рудаков, недавно победивший на выборах мэра Рыбинска, вступил в должность. Об этом рассказал врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.
Напомним, по результатам голосования на прямых досрочных выборах, прошедших 22 мая, за Дмитрия Рудакова проголосовали 63,42% принявших участие в голосовании избирателей. На втором месте депутат муниципального совета от КПРФ Олег Леонтьев с результатом 19,11%, на третьем — кандидат от «Справедливой России», депутат сельского поселения Александр Бокарев (8,5%).
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