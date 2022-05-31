Рыбинск, Ярославская область, , 17:07 — REGNUM Дмитрий Рудаков, недавно победивший на выборах мэра Рыбинска, вступил в должность. Об этом рассказал врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

Михаил Евраев (слева) и Дмитрий Рудаков https://t.me/evraevmikhail

«Второй по величине город региона всегда был со своим характером и мнением, поэтому доверие жителей — это и признание, и большая ответственность. Пожелал Дмитрию Станиславовичу всегда оставаться на связи с жителями, опираться на их мнение при принятии решений. Задач стоит много. Особое внимание необходимо уделить состоянию ЖКХ и благоустройству в районах. Мы со стороны правительства всегда поможем и поддержим Рыбинск. Желаю всей вашей команде результативной работы и выполнения всех намеченных планов», — написал Михаил Евраев в своём личном телеграм-канале

Напомним, по результатам голосования на прямых досрочных выборах, прошедших 22 мая, за Дмитрия Рудакова проголосовали 63,42% принявших участие в голосовании избирателей. На втором месте депутат муниципального совета от КПРФ Олег Леонтьев с результатом 19,11%, на третьем — кандидат от «Справедливой России», депутат сельского поселения Александр Бокарев (8,5%).

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