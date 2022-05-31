Воронеж, 31 мая, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Указ о частичной отмене масочного режима, введённого в связи с пандемией коронавируса, подписал 31 мая губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Масочный режим. Коронавирус, карантин

Согласно документу, на территории Воронежской области с 1 июня снимается масочный режим. При этом маски по-прежнему будут необходимы в общественном транспорте, при посещении медицинских организаций и аптек, а также в пунктах временного размещения и в учреждениях соцпомощи.

Как сообщало ИА REGNUM, отмену масочного режима, который был введён в Воронежской области в связи с эпидемией COVID-19 в мае 2020 года, губернатор анонсировал 24 мая. При этом, по данным федерального сайта стопкоронавирус. рф, ситуация в Воронежской области не отвечает трём из пяти критериев региона, свободного от COVID-19, в том числе по уровню заболеваемости, уровню коллективного иммунитета и занятости коек с ИВЛ.