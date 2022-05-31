Москва, , 17:01 — REGNUM Законопроект об упрощенном получении российского гражданства проживающим за рубежом ребенком, один из родителей которого является гражданин Российской Федерации, внесло в Госдуму Заксобрание Ленинградской области, передает корреспондент ИА REGNUM 31 мая.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Инициативой допускается возможность принятия в гражданство Российской Федерации детей, одним из родителей которых является иностранный гражданин, без согласия последнего в случае, если родители разведены, а также если родитель — иностранный гражданин лишен родительских прав либо признан недееспособным или если ребенок является лицом без гражданства.

Отсутствие у ребенка российского гражданства приводит к невозможности защиты его интересов со стороны России, отметили авторы.

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