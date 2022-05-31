Лондон, , 16:58 — REGNUM Как сообщает испанское издание Mundo Deportivo, лондонский «Челси» получит 200 миллионов евро на трансферы в грядущее летнее трансферное окно.

По информации источника, главными трансферными целями «пенсионеров» являются фланговый атакующий защитник «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими и центральный защитник «Севильи» и сборной Франции Жюль Кунде. Также «Челси» планирует подписать звездного центрального нападающего.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 «Челси», одержав 21 победу, потерпев 6 поражений и набрав 74 очка, занял третье место в турнирной таблице регулярного чемпионата. В Лиге Чемпионов УЕФА «пенсионеры» потерпели поражение на стадии четвертьфинала, уступив мадридскому «Реалу» с общим счетом (4:5).