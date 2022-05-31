Тбилиси, 31 мая, 2022, 23:32 — ИА Регнум. Врачи службы скорой помощи провели акцию протеста у здания министерства здравоохранения в столице Грузии, сообщает 31 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

Nathan Keirn Протест

Сотни сотрудников протестуют против тяжелых условий труда. Они требуют от министерства здравоохранения 100-процентного повышения заработной платы и улучшения условий труда.

По словам участников митинга, они несколько раз говорили об этой проблеме с чиновниками минздрава, но те пока не отреагировали. Если требование врачей не будет удовлетворено, они объявят масштабные акции протеста.