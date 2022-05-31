Москва, 31 мая, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Законопроект, позволяющий получившим временное убежище в России не сдавать в МВД паспорт, внес в Госдуму депутат от «Единой России» Константин Затулин («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 31 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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Парламентарий обратил внимание на то, что граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в экстренно массовом порядке в поисках защиты, отказываются оформлять временное убежище, поскольку требуется сдавать документы, удостоверяющие личность. Так как люди надеются на скорейшее возвращение домой, они не хотят сдавать свой паспорт, пояснил депутат.

Законопроектом предлагается разрешить не сдавать паспорт на хранение в МВД, тем самым устраняются дополнительные препоны и проволочки с возвращением документа.

Существующая единая база уполномоченных органов даёт возможность контролировать пересечение границы временными беженцами без сдачи паспорта на хранение, отметил Затулин. Сейчас иностранные граждане и лица без гражданства, получившие в России временное убежище, обязаны сдавать на хранение в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел документы, подтверждающие личность.

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