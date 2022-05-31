Бердск, Новосибирская область, , 16:55 — REGNUM В Новосибирской области по сообщению о том, что на территории санатория ядовитая змея укусила ребёнка организована доследственная проверка. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Змея Иван Шилов © ИА REGNUM

«В ходе мониторинга выявлена публикация о том, что 28 мая 2022 года на территории санатория «Рассвет» в городе Бердске ядовитая змея укусила семилетнего мальчика. Ему была оказана своевременная медицинская помощь, в настоящее время его жизни ничего не угрожает», — уточнили в ведомстве.

По результатам проверки будет принято решение.