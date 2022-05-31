Оттава, , 16:55 — REGNUM Ещё четыре российских компании и 22 гражданина России оказались под санкциями Канады, сообщили 31 мая в пресс-службе канадского правительства.

Алина Кабаева Gs.by

О санкциях объявила канадский министр иностранных дел Мелани Жоли, отметившая, что под ограничения попали «высокопоставленные официальные лица российских финансовых институтов», члены их семей, «ключевые финансовые институты и банки».

Известно, что под санкции Канады подпали Россельхозбанк, Инвестторгбанк, а из физических лиц — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева.

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Напомним, 20 мая канадские власти объявили о санкциях в отношении 14 граждан России, в том числе главы РЖД Олега Белозерова.

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