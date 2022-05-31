Барселона, Испания, , 16:53 — REGNUM Президент испанской Примеры 2021/22 Хавьер Тебас 31 мая заявил, что на данный момент каталонская «Барселона» не способна подписать 33-летнего таранного центрфорварда мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберта Левандовского.

Роберт Левандовски Uwe Bassenhoff

«“Барселона» знает, что должна делать. Клуб знаком с нашими правилами экономического контроля и идеально знает, в какой ситуации находится. Правила существуют, чтобы не доводить клубы до серьезных финансовых проблем. Они знают, что должны сделать, — продавать и увеличивать доход. Вот что им нужно сейчас. Сейчас «Барселона» не может подписать Левандовского», — цитирует Тебаса издание Marca.

В прошедшем сезоне Роберт Левандовски принял участие в 34-х матчах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился 35-ю забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Также нападающий получил две желтые карточки.

Ранее Левандовски заявил, что не намерен больше выступать за «Баварию» и планирует покинуть клуб в грядущее летнее трансферное окно.