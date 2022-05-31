Жуковский район, Брянская область, , 16:54 — REGNUM Эвакуацию всего персонала из-за обнаруженных на конвейере мин провели на Жуковской мусоросортировочной станции в Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 мая в пресс-службе регоператора по обращению с ТКО.

Мины на мусоросортировочной станции https://chplanet.ru

По словам начальника завода Алексея Парфеньева, тяжёлые необычные предметы обнаружили сотрудники во время сортировки мусора. Все работы остановили, на место вызвали полицию.

Следствию предстоит выяснить, кто выбросил боеприпасы вместе с коммунальными отходами.