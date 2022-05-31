Жуковский район, Брянская область, 31 мая, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Эвакуацию всего персонала из-за обнаруженных на конвейере мин провели на Жуковской мусоросортировочной станции в Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 мая в пресс-службе регоператора по обращению с ТКО.

https://chplanet.ru Мины на мусоросортировочной станции

По словам начальника завода Алексея Парфеньева, тяжёлые необычные предметы обнаружили сотрудники во время сортировки мусора. Все работы остановили, на место вызвали полицию.

Следствию предстоит выяснить, кто выбросил боеприпасы вместе с коммунальными отходами.