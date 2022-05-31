Тюмень, 31 мая, 2022, 16:50 — ИА Регнум. В Тюмени открылся центр обучения волонтёров для отправки в Донбасс и освобождённые территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба тюменского отделения «Молодой гвардии «Единой России».

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения беженцев

В волонтёрский корпус тюменские молодогвардейцы набирают мужчин от 21 года. Всем, кто хочет стать добровольцем, предстоит пройти психологическое тестирование и собеседование. Отмечается, что волонтёрам предстоит в республиках Донбасса оказывать гуманитарную, психологическую, медицинскую помощь, а также помогать людям в поиске родных.

Отряды тюменских волонтёров направляются в Донецкую Народную республику каждые две недели. Все желающие стать добровольцами в гуманитарной миссии могут обратиться в группу штаба «Молодой Гвардии», на страницу в Telegram, либо в личные сообщения в социальной сети «ВКонтакте».

«Сейчас мы набираем добровольцев для отправки на Донбасс. Желательно уметь оказывать первую медицинскую помощь, обладать навыками спасателя. Для всех, кто будет в качестве волонтёра выезжать из Тюмени в ДНР и ЛНР, проводится обучение. Мы расскажем об особенностях волонтёрской работы, какие опасности и сложности предстоят», — пояснил суть школы волонтёров координатор «Молодой Гвардии» по Уральскому федеральному округу Владимир Сбитнев.

Отметим, что волонтёры из Тюменской области уже имеют опыт работы в пункте временного размещения беженцев под Мариуполем. Кроме того, Тюменская область с мая 2022 года помогает восстанавливать Краснодон.