Москва, , 16:48 — REGNUM Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия») направила письмо главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву, где просит предпринять меры, позволяющие минимизировать бюрократические процедуры и финансовые затраты селекционных центров и семеноводческих хозяйств, передает корреспондент ИА REGNUM 31 мая.

Овощи Pixabay.com

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«На сегодняшний день, по мнению экспертного сообщества, затраты селекционных компаний и производителей семян на административно-бюрократические процедуры и платные услуги сопоставимы с затратами на производство семенного материала, а в ряде случаев и превышают их. Всё это серьёзно тормозит развитие отечественного семеноводства и внедрение в производство новых отечественных селекционных разработок, а также производство новых сортов семян», — отметила Школкина.

Предлагается перевести сертификаты соответствия, полученные в добровольном порядке на территории РФ, в электронный формат, поскольку оформление и заверение копий сертификатов в выдавшем их органе, процесс трудоёмкий и финансово ёмкий (заверение каждой отдельной копии является платной услугой).

Также предлагается сократить и упростить процедуру регистрации селекционных достижений в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию на территории Российской Федерации, а также оптимизировать мероприятия по карантинному фитосанитарному контролю на партии семян овощей, перемещаемых между государствами-членами в границах ЕАЭС, тем более, что в странах-членах ЕАЭС установлены Единые карантинные фитосанитарные требования и Единый перечень карантинных вредных организмов.

Кроме того, по словам Школкиной, предлагается внести изменения в проект методики сортоиспытания овощных культур в защищенном грунте, разработанный ФГБУ «Госсорткомиссия», исключив из него испытание сортов и гибридов овощных культур защищенного грунта в различных световых зонах, «поскольку тепличные комплексы, де-факто, являются фитотронами и выращивание овощных культур в них осуществляется круглогодично вне зависимости от световых зон».

Еще ряд предложений касаются изменения порядка реализации и транспортировки партий семян сельскохозяйственных растений, речь идет о семенах в «пакетиках».

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