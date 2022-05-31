Калуга, 31 мая, 2022, 17:11 — ИА Регнум. В Калужской области подвели итоги акции «Соловьиные вечера-2022». Активное участие в ней приняли жители региона, которые сообщали о пернатых певцах. Учет поющих соловьев проходил с 14 по 29 мая. Об этом 31 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника отдела регионального министерстве природных ресурсов и экологии Юрия Галчёнкова.

Министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области Поющий соловей

На интерактивную карту общественным наблюдателям удалось нанести 155 точек, из которых 142 условно можно считать подтвержденными. Наиболее активно отмечали соловьёв в Калуге и её окрестностях. Здесь зафиксированы 120 поющих самцов. Соловьи были замечены в центральной части города, в пойме реки Терепец, в Березуйском овраге, Губернском парке, в деревне Квань и других районах. Активно участвовали в акции и жители Тарусы, Людиново, Обнинска. В личных кабинетах всех неравнодушных к соловьиному пению жителей региона уже доступны для скачивания свидетельства об участии в «Соловьиных вечерах-2022».

«Акция — хороший пример «народного мониторинга». Нынешний год стал рекордным по отклику населения и количеству нанесенных точек. Их оказалось в два раза больше, чем годом ранее, и в полтора раза больше, чем в 2017», — отметил Юрий Галчёнков.