Уфа, , 16:47 — REGNUM 29-летний российский нападающий Вячеслав Кротов 31 мая объявил о своем уходе из футбольного клуба «Уфа», в системе которого футболист провел более семи лет.

Вячеслав Кротов Soccer.ru

«Хочу сказать большое спасибо футбольному клубу «Уфа». Всем тем, кто мне здесь помогал: обслуживающий персонал, все работники», — рассказал Кротов в видео, опубликованном в Telegram-аккаунте «Уфы».

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Вячеслав Кротов принял участие в 25-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя результативными передачами.

Вячеслав Кротов выступал за «Уфу» с 31 августа 2015 года после перехода из московского «Спартака» за 500 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость 29-летнего нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 800 тысяч евро.