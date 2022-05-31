Тбилиси, , 23:28 — REGNUM Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на мероприятии, посвящённому Дню полицейского, заявил, что грузинская полиция больше не политизирована, и любая попытка оскорбления в адрес её деятельности будет наказана, сообщает 31 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

Грузинская полиция Police.ge

«Грузинская полиция больше не политизирована. Полиция в равной степени защищает каждого гражданина нашей страны. Я также хотел бы сказать, что незаслуженные оскорбительные выражения в адрес полиции, которые, к сожалению, часто повторяют наши оппоненты, абсолютно неприемлемы, и, конечно, этого нельзя допускать, и мы не должны идти на компромисс, и ни один из этих фактов не должен оставаться без ответа. Конечно, я не говорю о каких-то нарушениях, на которые МВД реагирует соответствующим образом. Но я категорически осуждаю любые попытки оскорбить вашу гордую работу, вашу профессию, это неприемлемо, поэтому я хотел бы ещё раз сказать, что каждое такое действие будет наказано, и мы не допустим никаких компромиссов», — заявил премьер-министр.