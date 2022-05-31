Кемерово, 31 мая, 2022, 16:44 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 31 мая, на лечении из-за коронавируса находятся 1023 пациента. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 80 новых носителей коронавируса. За это же время 110 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрирован 164 391 случай заражения коронавирусом, 160 973 человека выздоровели, 2395 пациентов скончались.