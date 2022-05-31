Москва, 31 мая, 2022, 16:39 — ИА Регнум. 31 мая московский «Локомотив» официально объявил об уходе 32-летнего флангового атакующего защитника сборной Польши Мацея Рыбуса из клуба на правах свободного агента.

Светлана Бекетова Мацей Рыбус

Мацей Рыбус перешел в «Локомотив» 19 июля 2017 года из французского «Лиона» за 1,75 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 32-летнего поляка, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 1,8 миллиона евро, а соглашение футболиста с «железнодорожниками» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Мацей Рыбус принял участие в 31-м матче регулярного чемпионата, в котором отметился тремя результативными передачами и получил восемь желтых карточек.