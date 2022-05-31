Вашингтон, 31 мая 2022, 17:02 — REGNUM Федеральная резервная система США в первую очередь ответственна за контроль инфляции, заявил глава президент США Джо Байден, пообещав не оказывать на финансовый регулятор «неподобающего влияния», сообщает Reuters.
Президент намерен 31 мая встретиться с главой ФРС Джеромом Пауэллом для обсуждения состояния американской и мировой экономики, сообщили в Белом доме.
Накануне газета Wall Street Journal опубликовала статью с заявлением Байдена о том, что главной задачей ФРС является контроль над инфляцией. При этом американский лидер сделал отсылку к «прошлым президентам, которые пытались повлиять на ее решения в периоды повышенной инфляции». «Я этого делать не буду», — пообещал он.
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