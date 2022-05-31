Вашингтон, 31 мая, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Федеральная резервная система США в первую очередь ответственна за контроль инфляции, заявил глава президент США Джо Байден, пообещав не оказывать на финансовый регулятор «неподобающего влияния», сообщает Reuters.

The White House Джо Байден

Президент намерен 31 мая встретиться с главой ФРС Джеромом Пауэллом для обсуждения состояния американской и мировой экономики, сообщили в Белом доме.

Накануне газета Wall Street Journal опубликовала статью с заявлением Байдена о том, что главной задачей ФРС является контроль над инфляцией. При этом американский лидер сделал отсылку к «прошлым президентам, которые пытались повлиять на ее решения в периоды повышенной инфляции». «Я этого делать не буду», — пообещал он.